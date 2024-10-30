30 Ekim 2024, Çarşamba
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Önce otomobili sonra cansız bedeni bulundu
Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Abdülkadir Ceylani Sapmaz'ın otomobili terk edilmiş halde, cansız bedeni ise Yuvacık Barajı'nda bulundu. Olay yerine çağrılan kepçeyle baraja giden yol açılarak, itfaiyeye ait bot kıyıya getirildi. Sapmaz'ın cansız bedeni ekiplerin uzun uğraşları neticesinde bota alınarak sudan çıkarıldı.