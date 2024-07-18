18 Temmuz 2024, Perşembe
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Önce kuduz köpekleri kaçırdı! sonra meclis koridorlarında taşkınlık çıkardı
Meclis'te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. CHP ve DEM Partili vekiller komisyon görüşmelerini sabote etmek için masalara vurarak provokasyona kalkıştı. Komisyon toplantısına, Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da katıldı. CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri ise "senin çocuğunu AK Parti öldürdü diyerek" annenin üzerine yürüdü. Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri kaçırıp Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı, sokak hayvanları yasasının görüşüldüğü komisyonu basmaya çalıştı.