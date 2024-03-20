Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: 'Paşalar gibi de yatacağım' paylaşımı yapmış

Batman'da, birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile yanındaki Rüknettin Özdemir'i (25), mesajlaştıkları iddiasıyla tabancayla öldüren Ramazan Baykara'nın, olaydan sonra gittiği lokantada yemek yediği ve çektirdiği fotoğrafa da 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Baykara, tutuklandı. Esra Yılmaz'ın annesi Çiğdem Yılmaz, "Kızım namussuzluk yapmadı. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.