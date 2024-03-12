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Önce elini yıkadı, sonra motosikleti çaldı

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Giriş: 12.03.2024 16:06
Aksaray’da bir apartmanın önünde bulunan motosikleti çalan 2 hırsızlık şüphelisi, polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan birinin önce elini yıkayıp sonra motosikleti çalması dikkat çekti.
Önce elini yıkadı, sonra motosikleti çaldı
Önce elini yıkadı, sonra motosikleti çaldı
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