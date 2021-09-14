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Önce bıçakladılar, sonra arabasının lastiklerini patlattılar

İHA
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Giriş: 14.09.2021 09:14
Adana’da 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu Ekrem A.’yı bıçaklayarak darp etti. Olaydan sonra Ekrem A.’nın otomobilinin lastiklerini kesen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ekrem A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliler ise her yerde aranıyor. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Y.Y. ve İ.Y., daha önceden aralarında husumet bulunan Ekrem A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Y.Y. ve İ.Y. yanlarında getirdiği sopa ve bıçakla Ekrem A.’yı darp ettikten sonra bıçakladı. Ekrem A.’nın otomobilinin lastiklerini kesen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ekrem A.’yı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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