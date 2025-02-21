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Önce bıçakla yaraladılar sonra tüfekle tehdit edip gasp ettiler

Önce bıçakla yaraladılar sonra tüfekle tehdit edip gasp ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 01:36
Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, yabancı uyruklu Abdullah H.(20)'yi bıçakla alnından ve ellerinden yaraladı. Daha sonra ise pompalı tüfekle tehdit edip elindeki cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Önce bıçakla yaraladılar sonra tüfekle tehdit edip gasp ettiler
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