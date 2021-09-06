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Önce bebeği arabaya bıraktı, sonra eline aldığı bıçakla öldürdü

İHA
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Giriş: 06.09.2021 16:34
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda yaşanan kavga cinayetle biterken, şahsın kucağındaki bebeği arabaya bıraktıktan sonra, elindeki bıçakla, kendisine tekme ile saldıran kişiyi bıçakladığı anlar kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen bir grup aileleri ile birlikte akşam saatlerinde restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladı. İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda D.A. isimli şahıs tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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