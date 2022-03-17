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Önce bariyerlere girdi sonra camdan fırlayarak taklalar attı! İstanbul'da gece yarısı feci kaza

İHA
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Giriş: 17.03.2022 09:24
İstanbul'da yüksek hız yapan sürücü otomobiliyle bariyerlere girmesinin ardından camdan fırlayarak havada takla attı. Ağır yaralanan Saltık Buğrahan Demir hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
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