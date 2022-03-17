17 Mart 2022, Perşembe
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Önce bariyerlere girdi sonra camdan fırlayarak taklalar attı! İstanbul'da gece yarısı feci kaza
İstanbul'da yüksek hız yapan sürücü otomobiliyle bariyerlere girmesinin ardından camdan fırlayarak havada takla attı. Ağır yaralanan Saltık Buğrahan Demir hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.