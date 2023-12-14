14 Aralık 2023, Perşembe
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Önce bahar sonra kara kış! Hafta sonu hava durumu belli oldu: Kar batıdan yola çıktı
Bir haftadır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün Marmara Bölgesi'nde lodosun da etkisiyle 18 derecelere kadar yükselecek. Ülke genelinde bugün yağış beklenmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Ege için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan MGM hafta sonu ile beraber sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceğini açıkladı. Kar yağışı yurdun batısından ülkeye giriş yapıyor. Peki kar ne zaman yağacak? İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere hava durumu tahminleri...