01 Mayıs 2022, Pazar
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Ömrü 10 gün! Jandarmalar tarafından korunuyor: Koparmanın cezası 109 bin 593 lira
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nin yüksek kesimleri, açtıktan 10 gün sonra kuruyan koruma altındaki şakayıklara büründü. Bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açan şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.