19 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Omicron'daki gizemli semptomu açıkladılar!
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçti. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken İngiliz basını Omicron'un gizemli semptomunu açıkladı.