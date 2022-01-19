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Omicron’a yeniden yakalanmak mümkün

İHA
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Giriş: 19.01.2022 12:39
Omicron’un tüm dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, 'nasıl olsa evde hafif geçiriliyor' fikrinin yaygınlaştığını ve bu nedenle yeterli önlem alma oranının düşebileceğini belirterek, “maske-mesafe-hijiyen ve aşı” tedbirlerinin çok önemli olduğunu söyledi.
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