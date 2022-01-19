Omicron’a yeniden yakalanmak mümkün

Omicron’un tüm dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, 'nasıl olsa evde hafif geçiriliyor' fikrinin yaygınlaştığını ve bu nedenle yeterli önlem alma oranının düşebileceğini belirterek, “maske-mesafe-hijiyen ve aşı” tedbirlerinin çok önemli olduğunu söyledi.