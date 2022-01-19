19 Ocak 2022, Çarşamba
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Omicron’a yeniden yakalanmak mümkün
Omicron’un tüm dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, 'nasıl olsa evde hafif geçiriliyor' fikrinin yaygınlaştığını ve bu nedenle yeterli önlem alma oranının düşebileceğini belirterek, “maske-mesafe-hijiyen ve aşı” tedbirlerinin çok önemli olduğunu söyledi.