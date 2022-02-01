Omicron muyum yoksa grip miyim?

Uzmanların, Koronavirüs’ün bugüne kadarki en bulaşıcı varyantı olduğunu belirttiği Omicron, dünyada hızla yayılıyor. Bununla beraber hastalar hafif semptomlar gösterdiği için sıklıkla grip ya da soğuk algınlığıyla karıştırılabiliyor. Çünkü bir yanda da mevsimsel grip vakalarında da artış yaşanıyor.