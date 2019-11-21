"Ölüü" yazan duvarın dibinde cesedi bulundu |Video

Adana'da bir tatlı firmasında hamur ustası olarak çalışan bir kişi "ölüü" yazan duvarın dibinde cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesinde, bir kişinin sokaktaki duvarın dibinde hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın öldüğünü ve bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın (55) olduğunu belirledi.

"ÖLÜÜ" YAZILI DUVAR DİBİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polisin yaptığı incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.