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Ölümün kıyısında amansız mücadele! 2 dağ keçisi böyle dövüştü

İHA
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Giriş: 31.12.2023 09:41
Sivas’ta sarp kayalıklarda dövüşen dağ keçileri drone ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar beğeni topladı. İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan nefes kesen anlar...
Ölümün kıyısında amansız mücadele ÖLÜMÜN KIYISINDA AMANSIZ MÜCADELE

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