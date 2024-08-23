Ölümden son anda kurtuldu! Kuyumcu ve telefoncu dükkanına silahlı saldırı

Yoldan geçtiği sırada kurşunların hedefi oldu. Canını yere yatarak son anda kurtardı. İstanbul Avcılar’da iki motosikletli saldırganın hedefi ise bir kuyumcu ve bir telefoncu dükkanıydı.

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