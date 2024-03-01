01 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ölümden saniyelerle kurtuldu o anlar kamerada
Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kimliği belirlenemeyen vatandaşın üzerine 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçaları düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken bir vatandaş düşen taşlar nedeniyle boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.