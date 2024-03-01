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Ölümden saniyelerle kurtuldu o anlar kamerada

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Giriş: 01.03.2024 10:19
Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kimliği belirlenemeyen vatandaşın üzerine 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçaları düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken bir vatandaş düşen taşlar nedeniyle boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
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