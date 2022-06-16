16 Haziran 2022, Perşembe
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Ölümden kurtardı ölümden döndü! Kurtardıkları geyik...
İki dağcı yürüyüşleri sırasında boynuzları birbirine kenetlenmiş iki geyik buldu. Onları ölüme terk etmeyip kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama karşılığında bakın başlarına ne geldi…