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Ölümden dönmüştü! İlker Aksum'un kaza nedeni belli oldu

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Giriş: 31.05.2021 13:23
Güncelleme:31.05.2021 15:16
Geçtiğimiz günlerde ölümden dönen İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum'un otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor.
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