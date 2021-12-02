02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ölümden dönen motosiklet sürücüsünün o anları kameraya böyle yansıdı

Ölümden dönen motosiklet sürücüsünün o anları kameraya böyle yansıdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 14:28
Antalya’da meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla atıp çarpmanın etkisiyle kaskı başından fırlarken , olay anı kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay, Macun mahallesi, İsmail Ogan caddesi Aksu alt geçidi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Ogan caddesinden, Çalkaya mahallesi, Serik caddesi istikametine doğru hareket eden Abdurrahman A.'nın kontrolündeki otomobile, Aksu alt geçidinde bulunan trafik ışıklarında kırmızı yanarken geçtiği görülen Zafer B. kontrolündeki motosiklet hızla çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrulurken başındaki kask fırladı ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralıya ilk müdahalesi yapılan Zafer B. hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olmadığı ancak kaburgasında kırıklar bulunduğu bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücünün kaskı başından fırladı

Motosiklet sürücünün kaskının kaza anında metrelerce havaya uçtuğu görüntülerde, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay anı ise araç kamerasına an be an yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da ölümden dönen motosikletli böyle takla attı
Antalya’da ölümden dönen motosikletli böyle takla attı
Korkutan manzara! Sahili sardı
Korkutan manzara! Sahili sardı
Tezgahlarda lodos etkisi! İşte fiyatlar...
Tezgahlarda lodos etkisi! İşte fiyatlar...
50 kilogramlık lahana üretti
50 kilogramlık lahana üretti
Doğu Anadolu’da karla mücadele!
Doğu Anadolu’da karla mücadele!
Lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründü
Lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründü
Yozgat’taki anne vahşetinde yeni gelişme!
Yozgat'taki anne vahşetinde yeni gelişme!
Türkiye’nin en büyük limonu Mersin’de 2 kilo 40 gram
Türkiye’nin en büyük limonu Mersin’de 2 kilo 40 gram
Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram
Dekolteli pişkin hırsızları şapşallıkları yakalattı
Dekolteli pişkin hırsızları şapşallıkları yakalattı
Sıfır zam grevi! 39 gündür sürüyor
Sıfır zam grevi! 39 gündür sürüyor
Milyonları ilgilendiriyor! Son nefesiniz olmasın
Milyonları ilgilendiriyor! Son nefesiniz olmasın
Daha Fazla Video Göster