20 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ölümcül sıcaklık Türkiye’ye geliyor! İklim dengesizliği felakete doğru ilerliyor… Antalya’da sıcaklık 40 derece üzerine çıkacak
Avrupa'da rekor kıran sıcak havanın önümüzdeki günlerde Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar Avrupa'da binden fazla kişinin ölümüne neden olan sıcak hava için uyarıda bulundu. Özellikle Antalya'da 40 derece üzerinde seyredecek havadan olabildiğince korunulması istendi.