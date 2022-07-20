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Ölümcül sıcaklık Türkiye’ye geliyor! İklim dengesizliği felakete doğru ilerliyor… Antalya’da sıcaklık 40 derece üzerine çıkacak

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Giriş: 20.07.2022 11:11
Avrupa'da rekor kıran sıcak havanın önümüzdeki günlerde Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar Avrupa'da binden fazla kişinin ölümüne neden olan sıcak hava için uyarıda bulundu. Özellikle Antalya'da 40 derece üzerinde seyredecek havadan olabildiğince korunulması istendi.
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