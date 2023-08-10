Ölüm korkusuyla diken üstünde: Evimiz başımıza yıkılacak

"Yaşadığımız bina çöktü, çökecek. Yani evimiz yakında başımıza yıkılacak." Kartal'daki bir binanın sakinleri, bu serzenişle ulaştılar bize. Sesimizi duyurun dediler. Arkadaşlarımız o adresteydi. Bakın nasıl bir tabloyla karşılaştılar...

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