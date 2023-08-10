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Ölüm korkusuyla diken üstünde: Evimiz başımıza yıkılacak

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Giriş: 10.08.2023 10:05
"Yaşadığımız bina çöktü, çökecek. Yani evimiz yakında başımıza yıkılacak." Kartal'daki bir binanın sakinleri, bu serzenişle ulaştılar bize. Sesimizi duyurun dediler. Arkadaşlarımız o adresteydi. Bakın nasıl bir tabloyla karşılaştılar...
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Ölüm korkusuyla diken üstünde...
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