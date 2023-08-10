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Ölüm getiren saç boyası! Genç kızın babası konuştu: Alerjisi vardı eğer doğruysa...

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Giriş: 10.08.2023 13:19
İzmir'de 21 yaşındaki Deniz Demirbayraklı evde saçını boyarken fenalaştı. Alerji sonucu fenalaştığı tahmin edilen genç kız komşuların yardımıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopside belli olacak, kullandığı saç boyasına incelenmek üzere el konuldu. Acılı baba Sertan Demirbayraklı , "Deniz sigara bile içmezdi. Mevsimsel alerji dışında bir alerjisi yoktu." dedi.
Ölüm getiren saç boyası!
Ölüm getiren saç boyası!
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