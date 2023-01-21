Ölüm evde oyun oynarken buldu! Camı delerek sırtına isabet etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 27 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Mahluf iddiaya göre evde bilgisiyar oynadığı sırada, tabanca ile ateş açılması sonucu camdan giren bir kurşun sırtına isabet etti. Mahluf kanlar içerisinde yere yığılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi.