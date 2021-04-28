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Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı!
Son dakika haberine göre; Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden anne ve kızının, evin içerisinden yükselen alevler nedeniyle kapıdan kaçamayınca balkona çıktıkları öğrenildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan atlayamayan anne ve kızının burada hayatlarını kaybettikleri belirtildi.