30 Ekim 2024, Çarşamba
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Ölü sandığı zehirli aslan balığı hastanelik etti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, ölü sandığı ve eliyle dokunduğu zehirli aslan balığının dikenlerinin parmağına batması sonucu hastaneye kaldırıldı. Parmağı neredeyse 2 kat büyüyen Şaşmaz, soluğu hastanede aldı.