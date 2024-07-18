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Oltu'yu sel vurdu! Okul ve sağlık ocağı balçıkla doldu

Oltu'yu sel vurdu! Okul ve sağlık ocağı balçıkla doldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 15:38
Sel Erzurum'un Oltu ilçesinde hasara neden oldu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o noktadan son durumu aktardı.
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