Oltaya takılanı gören balıkçı şoke oldu! Kuzu balığı diye çekti 25 kiloluk…

Antalya'da denizden yaklaşık 200 metre açıkta balık avlayan Ali Varol isimli amatör balıkçı oltaya takılanı görünce hayrete düştü. Çekmeye devam etti ama bakın sonrasında neler oldu...

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