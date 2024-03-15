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Oltaya takılanı gören balıkçı şoke oldu! Kuzu balığı diye çekti 25 kiloluk…

İHA
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Giriş: 15.03.2024 09:47
Antalya'da denizden yaklaşık 200 metre açıkta balık avlayan Ali Varol isimli amatör balıkçı oltaya takılanı görünce hayrete düştü. Çekmeye devam etti ama bakın sonrasında neler oldu...
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Oltaya takılanı gören balıkçı şoke oldu
Oltaya takılanı gören balıkçı şoke oldu
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