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Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı

Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.04.2025 10:29
Hatay'da amatör olarak balıkçık yapan Cemil Yöndem, oltasına takılan yavru köpek balığını, ‘Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı olmayabilir' diyerek denize bıraktı. Köpek balığına nasihatte bulunan ve o anları kayıt altına alan amatör balıkçı ve arkadaşlarının o anları gülümsetti.
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Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı
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