Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı

Hatay'da amatör olarak balıkçık yapan Cemil Yöndem, oltasına takılan yavru köpek balığını, ‘Bir daha oltamıza gelme. Herkes bizim kadar vicdanlı olmayabilir' diyerek denize bıraktı. Köpek balığına nasihatte bulunan ve o anları kayıt altına alan amatör balıkçı ve arkadaşlarının o anları gülümsetti.

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