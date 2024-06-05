Oltalarına dev lambuka takıldı

Adana'da iki arkadaş tekneyle balığa çıkmıştı. Oltalarına bir buçuk metre uzunluğunda, 26 kilogramlık lambuka takıldı. O anlarda yaşadıkları heyecan görülmeye değerdi.

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