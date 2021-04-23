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Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

DHA
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Giriş: 23.04.2021 16:54
İstanbul Bahçelievler'de evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Fatma Mavi'nin (31) korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Genç kadının bir süredir ilişki yaşadığı Ergin Aktürk tarafından boğulduğu sonra da ateşe verildiği belirlenmişti. Yürütülen soruşturma tamamlandı ve savcılık iddianamesinde çarpıcı detaylara yer verildi. Zanlı Aktürk ve arkadaşı Sarı için "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Mala zarar verme" suçlarından 8'şer aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
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