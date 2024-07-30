Öldüren teslimat

Trafikteki ölümlü kazaların birçoğu, ne yazık ki motosiklet kaynaklı. Motokurye kayıpları hayli fazla. Ancak perde arkasında, çalıştıkları firmalar var. Çünkü, teslimat başına prim alıyorlar ve bu onları ölümcül bir yarışa itiyor.

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