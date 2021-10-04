Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'daki aile katliamı Türkiye'yi sarstı. Eşi ve çocuklarını hunharca öldüren cani adam tutuklandı. Baba ve oğlun son görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı.. Emniyette sorguya alınan Turgay Mert'in, ilk ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürerek son zamanlarda ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını belirttiği bildirildi. Olay günü, önce eşi Aynur ve oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü anlatan Turgay Mert'in, okulda olan kızı Aleyna'yı beklediğini, eve geldiğinde onu da boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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Kısa bir süre önce uzman çavuşluktan el çektirildiği öğrenilen Turgay Mert'in ifadesinde ayrıca; girdiği bunalım sonucunda da intihar etmeye karar verdiği ancak ben ölürsem çocuklarım ve eşim ne yapacak düşüncesine kapıldığını söylediği kaydedildi. Katil zanlısı Mert ifadesinde ayrıca, eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etmek istediği, ancak ailesini katlettikten sonra intihar etmekten vazgeçerek evi terk ettiğini anlattı..