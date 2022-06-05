Öldürdüğü kişiyle aynı kaderi yaşadı! Aysel Bozkurt evinde domuz bağı ile öldürüldü

Domuz bağı ile adam öldürmek suçundan 13 yıl hapis yatan 65 yaşındaki Aysel Bozkurt, pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edilmişti. Bozkurt evinde öldürülmüş olarak bulundu. Hem de domuz bağı ile bağlanmış şekilde. Cinayetle ilgili bir şüpheli gözaltında.

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