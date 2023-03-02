Öldürdüğü kişinin cesedini bagaja koyup İstanbul'a geldi! İtirafı kan dondurdu

Bursa'da önce ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini, ardından 2 çocuk babası Serdar Ergun’u öldüren Ahmet Burak Demir, İstanbul'da yakalandı. Demir'in bulunduğu aracı arayan ekipler, bagajda Ergun'un battaniyeye sarılı cesedine rastladı. Öte yandan Demir'in ilk ifadesinde "Bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi.