17 Ağustos 2024, Cumartesi
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Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık! 11 il için afet yönetim planı hazırlandı
Bundan tam 25 yıl önce 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsılan Marmara'da aynı felaketin yeniden yaşanmaması için kollar sıvandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara bölgesinde bulunan 11 ili kapsayan afet yönetim planı hazırladı. İşte detaylar...