17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık! 11 il için afet yönetim planı hazırlandı

Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık! 11 il için afet yönetim planı hazırlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2024 09:51
Bundan tam 25 yıl önce 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsılan Marmara'da aynı felaketin yeniden yaşanmaması için kollar sıvandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara bölgesinde bulunan 11 ili kapsayan afet yönetim planı hazırladı. İşte detaylar...
Deprem testine izin vermiyorlar
"Deprem testine izin vermiyorlar"
Cenaze yolunda feci kaza!
Cenaze yolunda feci kaza!
Piknik ateşi İzmir’i yaktı!
Piknik ateşi İzmir'i yaktı!
Gürz-8 operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı
"Gürz-8" operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı
Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık!
Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık!
Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu?
Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu?
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor!
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor!
Fenerbahçe sorusu Milyoner’e damga vurdu!
Fenerbahçe sorusu Milyoner'e damga vurdu!
A Haber yangın bölgesinde!
A Haber yangın bölgesinde!
Kars’ta yaban mersini hasadı
Kars'ta yaban mersini hasadı
17 Ağustos depreminin 25. yılı
17 Ağustos depreminin 25. yılı
130 milyonluk yalı soygununda yeni gelişme
130 milyonluk yalı soygununda yeni gelişme
Daha Fazla Video Göster