Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama: Ölü faylar tamamen ölmedi! Uzman isim o bölgeye dikkat çekti…

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul için 'Ölü faylar tamamen ölmedi' uyarısında bulunurken, "Üçlük, ikilik, depremlerle ses veriyorlar." dedi. Öte yandan AFAD'ın İstanbul için hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda megakentte acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekiliyor. Peki, AFAD'ın Kırmızı Eylem Planı nedir? İstanbul'da hangi ilçeler risk grubunda yer alıyor? Anadolu Yakası'nda riskli semtler hangileri? Avrupa Yakası'nda hangi bölgeler? İşte son dakika haberin detayları...