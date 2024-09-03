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Okulun ilk gününde kahreden olay! Öğrencisini ezen öğretmen tutuklandı

Okulun ilk gününde kahreden olay! Öğrencisini ezen öğretmen tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 19:43
Ordu'da öğretmenin kullandığı otomobil, okul bahçesine girişte 'uyum eğitimi' için gelen 7 yaşındaki Miray Arslan’a çarptı. Yaralanan Miray, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öğrencinin ölümüne neden öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Okulun ilk gününde kahreden olay!
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