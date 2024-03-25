25 Mart 2024, Pazartesi
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Okullarda yeni randevu sistemi! Nasıl işleyecek?
Okullarda yeni dönem başlıyor. Velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmeleri artık "veli randevu sistemi" ile mümkün olacak. Peki, veli randevu sistemi nedir? Veliler neden randevu almadan okula gidemeyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.