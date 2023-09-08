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Okullarda yeni dönem

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 11:01
Yeni dönemde okullar için hangi kararlar alındı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi.
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