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Okullarda ilk ders zili 5 Şubat'ta çalacak! İkinci dönem ne zaman bitecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2024 13:51
16 günlük aranın ardından 20 milyonu aşkın öğrenci için, okullarda ilk ders zili 5 Şubat'ta çalacak. İkinci dönem ise 14 Haziran'da sona erecek.
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