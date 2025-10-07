07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Okullarda bugün ilk ders Gazze oldu
Okullarda bugün ilk ders Gazze oldu

Okullarda bugün ilk ders Gazze oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 13:48
Milli Eğitim Bakanlığı bugün ülke genelinde okullarda Filistin temalı etkinlik düzenliyor. A Haber ekibinden Merve İzci Özmen Başakşehir Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu'ndan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okullarda bugün ilk ders Gazze oldu
Samsun’da 215 bin uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'da 215 bin uyuşturucu ele geçirildi
Okullarda bugün ilk ders Gazze oldu
Okullarda bugün ilk ders Gazze oldu
Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldürmüştü
Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldürmüştü
Su kesintileri ne kadar sürecek?
Su kesintileri ne kadar sürecek?
Milyonlara yeni maaş hesabı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Çekici tepkisi! Bu uygulamaya son verilsin çağrısı
Çekici tepkisi! “Bu uygulamaya son verilsin” çağrısı
Süper hücre mi vuracak?
"Süper hücre" mi vuracak?
Lise eğitimi kaç yıl olacak?
Lise eğitimi kaç yıl olacak?
Tramvay yoluna giren sürücüye 38 bin 986 TL ceza
Tramvay yoluna giren sürücüye 38 bin 986 TL ceza
5G ile dijital hayatta yeni dönem
5G ile dijital hayatta yeni dönem
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
Temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü
Düğün kameramanının zor anları kamerada
Düğün kameramanının zor anları kamerada
Daha Fazla Video Göster