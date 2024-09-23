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Okullara 30 bin temizlik görevlisi! 120 bin kişilik istihdam açıldı

Okullara 30 bin temizlik görevlisi! 120 bin kişilik istihdam açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 22:36
Okullara 30 bin temizlik görevlisi alınacağını açıklamıştı Bakan Yusuf Tekin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürecin başladığını duyurdu. Kimler hangi şartlarla başvuruda bulunabilecek? İşte ayrıntılar...
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Okullara 30 bin temizlik görevlisi! 120 bin kişilik istihdam açıldı
Okullara 30 bin temizlik görevlisi! 120 bin kişilik istihdam açıldı
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