Okullara 30 bin temizlik görevlisi! 120 bin kişilik istihdam açıldı

Okullara 30 bin temizlik görevlisi alınacağını açıklamıştı Bakan Yusuf Tekin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürecin başladığını duyurdu. Kimler hangi şartlarla başvuruda bulunabilecek? İşte ayrıntılar...

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