Okulda skandal konser: Valilik soruşturma başlattı

Bursa'da Çakal isimli Tiktok rapçisi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş çocuklarına cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

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