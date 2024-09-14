14 Eylül 2024, Cumartesi
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Okulda hayatını kaybeden Mert Kaymak toprağa verildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün okulda beden eğitimi dersi sırasında fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak hayatını kaybetti. Kalp krizi şüphesiyle yaşamını yitirdiği düşünülen Kaymak, bugün kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.