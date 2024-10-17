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Okulda cıva tüpü kırıldı: 3 kişi hastanelik oldu

Okulda cıva tüpü kırıldı: 3 kişi hastanelik oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 14:48
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir okulda deney için kullanılacak olan cıva tüpü, laboratuvara götürüldüğü sırada yere düşerek kırıldı. Bir öğrenci ve iki okul çalışanı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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