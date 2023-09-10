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Okul servisleri nasıl olmalı?

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Giriş: 10.09.2023 17:59
Yaz tatili bitti milyonlarca öğrenci için yarın ders zili çalacak. Peki veliler okul sevisi seçiminde nelere dikkat etmeli? Servis kuralları nasıl olmalı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu Günhan Sınar aktardı.
Okul servisleri nasıl olmalı?
Okul servisleri nasıl olmalı?
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