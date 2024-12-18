18 Aralık 2024, Çarşamba
Okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada
Cizre'de Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutlarında bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammet Aktuğ, soluk borusuna yiyecek kaçınca nefes almakta zorlandı. Aktuğ koşar adımlarla okul müdürü Hakim Caner'in odasına koştu. Küçük çocuğun nefes almakta zorlandığını gören Caner, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.