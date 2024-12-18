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Okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada

Okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.12.2024 22:24
Cizre'de Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutlarında bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammet Aktuğ, soluk borusuna yiyecek kaçınca nefes almakta zorlandı. Aktuğ koşar adımlarla okul müdürü Hakim Caner'in odasına koştu. Küçük çocuğun nefes almakta zorlandığını gören Caner, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
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Okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada
Okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı!
Okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı!
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