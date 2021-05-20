Okul duvarında gizlenmişler! Tam 50 kilo çıktı! İşte şaşkına çeviren o görüntüler

İstanbul'da bir özel okulun çatı kısmında günlerdir çoğalan arılar üzerine okul yetkilileri görevlileri yardıma çağırdı. Okula gelen arıcılar, bal arılarının çatıda buldukları bir gedikten girerek yuvalandıkları şüphesiyle kolları sıvadı. İtfaiye ekiplerinin de devreye girmesiyle ulaşılması zor olan alana erişen arılar duvarı kırdıktan sonra karşılaştıkları manzara karşısında hayretler içinde kaldı. İşte o görüntüler...