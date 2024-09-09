Yeni eğitim öğretim yılı İstanbul'da saat 10'da diğer illerde ise 9 itibarıyla başlıyor. Ekipler ise teyakkuzda. Okul çevrelerinde trafik denetimi başladı.

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