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Okul çevrelerinde trafik denetimi

Okul çevrelerinde trafik denetimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 09:17
Güncelleme:09.09.2024 09:20
Yeni eğitim öğretim yılı İstanbul'da saat 10'da diğer illerde ise 9 itibarıyla başlıyor. Ekipler ise teyakkuzda. Okul çevrelerinde trafik denetimi başladı.
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Okul çevrelerinde trafik denetimi
Okul çevrelerinde trafik denetimi
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